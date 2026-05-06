01:26, 6 мая 2026

Украинскую «мову» захотели сделать языком искусственного интеллекта

Академик НАН Широков: Украинский должен стать языком искусственного интеллекта
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Украинская «мова» должна стать языком искусственного интеллекта, об этом на презентации в Киеве заявил академик НАН Украины Владимир Широков. Его слова приводит «ПолитНавигатор».

«Нам надо, чтобы там, среди того эксклюзивного клуба языков, которые сейчас присутствуют в том искусственном интеллекте, был и украинский язык, и был на нормальном уровне», — подчеркнул ученый.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который введет ответственность за «украинофобию». Согласно документу, под украинофобией понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, а также пренебрежение этнокультурными признаками украинцев и игнорирование украинской культуры и языка.

