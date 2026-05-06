16:10, 6 мая 2026Мир

В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Бывший посол Великобритании в Иране Николас Хоптон назвал сообщения о возможном возобновлении переговоров между США и Тегераном позитивными. По его мнению, такая перспектива назрела уже давно, передает Sky News.

«США и Иран похоже приближаются к достижению основы для возобновления диалога» — заявил дипломат в интервью ведущему Гарету Барлоу. Он отметил, что мировые рынки и другие факторы свидетельствуют о положительном восприятии этого сигнала.

Хоптон добавил, что у Дональда Трампа появилась возможность свернуть с прежнего курса. Однако экс-посол предупредил, что сами переговоры будут крайне сложными и недооценивать трудности не стоит.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив станет открытым для всех, если Иран выполнит условия сделки по урегулированию конфликта. По словам политика, США достигли с Ираном неких «договоренностей». Он пригрозил Тегерану продолжением американской военной операции «Эпическая ярость», если иранская сторона не выполнит условия «сделки» с Вашингтоном.

