Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

Трамп: Ормузский пролив будет открыт для всех, если Иран выполнит условия сделки

Ормузский пролив станет открытым для всех, если Иран выполнит условия сделки по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, (...) то (...) высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу стать открытым для всех, включая Иран. Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше», — указал глава государства.

По словам Трампа, США достигли с Ираном неких «договоренностей». Он пригрозил Тегерану продолжением американской военной операции «Эпическая ярость», если иранская сторона не выполнит условия «сделки» с Вашингтоном.

27 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Тегерана. Дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами носят стратегический характер на самом высоком уровне и будут укрепляться в дальнейшем.