Мема: Евросоюз финансирует удары дронов по мирной инфраструктуре РФ

Европейский союз (ЕС) фактически спонсирует государственный терроризм Киева, поставляя Украине беспилотники, которые используются для атак на гражданскую инфраструктуру России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Политик обратил внимание, что за последние две недели количество атак дронов на территорию РФ выросло из-за наращивания европейских поставок, включая более 120 тысяч беспилотников от Великобритании. Он подчеркнул, что лидеры ЕС не выражают обеспокоенности по поводу того, как Украина применяет это оружие против мирных объектов и ядерных предприятий.

«ЕС продолжает вести себя как морально превосходящий, желая создать специальную комиссию для выплаты Россией военных компенсаций, а также специальный суд для наказания за военные преступления и продолжая пакет санкций против России. ЕС не имеет морального права применять санкции, так как он напрямую финансирует государственный терроризм против мирных жителей в России» — написал Мема в соцсети X.

Политик призвал Брюссель пересмотреть свою стратегию иначе Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями. «У нас недостаточно противовоздушной обороны только для Украины, не говоря уже о Европе! Мы не сможем защитить себя в случае ответного удара», — заключил Мема.

Ранее Мема раскритиковал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). По его мнению, Евросоюз продолжает проводить провальную политику в отношении Украины. Политик считает, что европейские лидеры стремятся затянуть конфликт с Россией вместо поиска дипломатического решения, тогда как в Европе уже назревает энергетический кризис.

Мема назвал саммит в Ереване «евросамоубийством на всех уровнях». По его мнению, встреча прошла бы успешнее, если бы санкции против России были сняты, а ЕС возобновил закупки энергоносителей у РФ.