12:12, 6 мая 2026Мир

В Финляндии обвинили ЕС в спонсировании терроризма Украины против России

Мема: Евросоюз финансирует удары дронов по мирной инфраструктуре РФ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) фактически спонсирует государственный терроризм Киева, поставляя Украине беспилотники, которые используются для атак на гражданскую инфраструктуру России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Политик обратил внимание, что за последние две недели количество атак дронов на территорию РФ выросло из-за наращивания европейских поставок, включая более 120 тысяч беспилотников от Великобритании. Он подчеркнул, что лидеры ЕС не выражают обеспокоенности по поводу того, как Украина применяет это оружие против мирных объектов и ядерных предприятий.

«ЕС продолжает вести себя как морально превосходящий, желая создать специальную комиссию для выплаты Россией военных компенсаций, а также специальный суд для наказания за военные преступления и продолжая пакет санкций против России. ЕС не имеет морального права применять санкции, так как он напрямую финансирует государственный терроризм против мирных жителей в России» — написал Мема в соцсети X.

Политик призвал Брюссель пересмотреть свою стратегию иначе Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями. «У нас недостаточно противовоздушной обороны только для Украины, не говоря уже о Европе! Мы не сможем защитить себя в случае ответного удара», — заключил Мема.

Ранее Мема раскритиковал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). По его мнению, Евросоюз продолжает проводить провальную политику в отношении Украины. Политик считает, что европейские лидеры стремятся затянуть конфликт с Россией вместо поиска дипломатического решения, тогда как в Европе уже назревает энергетический кризис.

Мема назвал саммит в Ереване «евросамоубийством на всех уровнях». По его мнению, встреча прошла бы успешнее, если бы санкции против России были сняты, а ЕС возобновил закупки энергоносителей у РФ.

