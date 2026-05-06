В ГАИ опровергли слухи о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая

В соцсетях и некоторых СМИ появилась фейковая информация о значительном росте штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения. Утверждалось, что с 1 мая 2026 года за парковку в неположенном месте в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе придется заплатить 10 тысяч рублей, а в других регионах РФ — 5 тысяч рублей. Кроме того, россиян пугали, что кратно вырастут штрафы за превышение скорости на 20–40 километров в час, проезд на красный свет, отсутствие детского кресла и езду без полиса ОСАГО.

Госавтоинспекция уже опровергла слухи об усилении ответственности автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения.

В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации. Примечательно, что на данном сайте нет документа, подтверждающего изменение ответственности за нарушения ПДД.

Специализированный российский автомобильный портал, ориентированный на водителей, avtospravochnaya.com также опроверг распространяемые в соцсетях и СМИ слухи.

Эксперты отметили, что ничего общего с реальностью эти данные не имеют: ни одного из описанных изменений в КоАП РФ не вносилось. Они указали, что, судя по «четким» формулировкам вроде «дороже прежнего», «существенное удорожание» и «вырос втрое», автор публикации либо даже не придумал размер нового штрафа, либо этот текст полностью сгенерирован нейросетью.

«Таким образом, вся эта информация, которая усиленно муссируется в соцсетях и даже в крупных федеральных СМИ, — полная чушь. Никаких изменений по штрафам ГИБДД с 1 мая 2026 года не вносилось. Достаточно открыть актуальную редакцию КоАП РФ и убедиться в этом. К сожалению, авторы подобных фейковых сообщений массово вводят в заблуждение своих читателей», — указали эксперты.

Фейковые новости опубликовали некоторые российские СМИ. В том числе «Московский комсомолец», «Царьград» и «Юга Авто». Однако больший охват получила информация с опровержением от ГАИ, ее написали многие российские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».