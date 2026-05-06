В России назвали самую контрастную литературную пару

VK Знакомства и Литрес назвали Онегина и Татьяну ярким примером тренда swag gap

Опрос дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и книжного сервиса «Литрес» показал, какую литературную пару россияне считают ярким примером тренда swag gap — это явление, при котором между партнерами наблюдается большая социальная или культурная разница. Результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что 69 процентов респондентов хоть раз в жизни сами попадали в ситуацию, когда серьезно не совпадали с партнером на различных уровнях жизни. В литературе же ярким примером такой пары 14 процентов россиян назвали Татьяну Ларину и Евгения Онегина из одноименного произведения. На втором месте расположились Алексей Вронский и Анна Каренина (11 процентов) из произведения Толстого, а на третьей строчке оказались еще одни персонажи этого автора — Андрей Болконский и Наташа Ростова (9 процентов) из «Войны и мира».

При этом 62 процентам опрошенных данное явление не помешало построить с таким человеком крепкие отношения. В литературе среди пар, которые также смогли сохранить свою любовь, несмотря на разные ценности, оказались Мастер и Маргарита (за них проголосовали 17 процентов опрошенных). На втором месте Эдвард Каллен и Белла Свон (12 процентов) из саги «Сумерки», а замыкают тройку Кристиан Грей и Анастейша Стил (11 процентов) из «Пятидесяти оттенков серого».

Термин swag gap (с английского «разрыв в стиле» — прим. «Ленты.ру») описывает не только разницу в социальном или культурном статусе между партнерами, но и их несовпадение в ценностях, интересах и даже образе жизни. В ходе опроса большая часть респондентов подчеркнула, что данное явление не является непреодолимым препятствием, особенно если между людьми существует глубокая связь, и они готовы обсуждать нюансы друг с другом.

