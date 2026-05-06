05:04, 6 мая 2026Экономика

В России оценили размер будущей пенсии блогеров

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы, составит свыше 43 тысячи рублей, заявил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент)», — заявил эксперт.

Таким образом, за 25 лет уплаты взносов блогер может накопить 218 пенсионных баллов, и в этом случае размер его пенсии составит около 43 758 рублей.

Ранее в России перечислили полный список льгот для пенсионеров. В 2026 году пенсионеры могут использовать несколько налоговых послаблений, часть из них действует по всей России, часть оформляется по региональным условиям.

