Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 6 мая 2026Россия

В России раскрыли подробности о вероятной провокации Украины на 9 Мая

Генерал Липовой: Украина может выпустить по России около тысячи беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина может выпустить по России около тысячи беспилотников на День Победы, устроив масштабную провокацию. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«С долей большой вероятности Киев постарается устроить провокацию именно 8-9 мая в отношении приграничных территорий России, послав туда большое количество дронов с таким расчетом, что всю массу дронов сложно сбить и, может быть, какой-то из дронов направится либо к Москве, либо куда-то к столицам регионов», — пояснил он.

Генерал-майор напомнил, что Киев в одностороннем порядке сам предложил перемирие на 5-6 мая, после чего сам его нарушил, ударив по городам России. При этом украинские власти обвинили Россию в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    Россиянка полетела одна в Турцию на отдых и оказалась заперта мужчиной в магазине ковров

    В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»

    Зеленский созвонился с Алиевым и обсудил военное сотрудничество

    Российский оружейный барон продал ружья и автомат из дупла

    Гуф прокомментировал обвинения в обмане блогера

    Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест Слепакова

    Узкорылый крокодил укусил четырех человек

    Экс-сослуживец предателя Климова рассказал о последствиях его перехода к ВСУ

    В России раскрыли подробности о вероятной провокации Украины на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok