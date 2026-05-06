В России раскрыли подробности о вероятной провокации Украины на 9 Мая

Генерал Липовой: Украина может выпустить по России около тысячи беспилотников

Украина может выпустить по России около тысячи беспилотников на День Победы, устроив масштабную провокацию. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«С долей большой вероятности Киев постарается устроить провокацию именно 8-9 мая в отношении приграничных территорий России, послав туда большое количество дронов с таким расчетом, что всю массу дронов сложно сбить и, может быть, какой-то из дронов направится либо к Москве, либо куда-то к столицам регионов», — пояснил он.

Генерал-майор напомнил, что Киев в одностороннем порядке сам предложил перемирие на 5-6 мая, после чего сам его нарушил, ударив по городам России. При этом украинские власти обвинили Россию в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.