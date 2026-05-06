В России увидели предпосылки к удару «Орешником» по Украине

13:14, 6 мая 2026Россия

«Царьград»: ВС России могут вести подготовку к удару «Орешником» по Украине
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Закрытие воздушного пространства над полигоном Капустин Яр может говорить о подготовке российской стороны к применению баллистической ракеты «Орешник» в отношении Украины. На это обратили внимание журналисты «Царьграда», спросив также мнение на этот счет у военкора Добровольческого Корпуса Минобороны России Павла Кукушкина.

Собеседник телеканала при этом отметил, что закрытие полигона может говорить в том числе о банальном проведении испытаний, однако сам он только приветствует скорый удар по «какому-то стратегическому объекту на Украине». Он порассуждал о том, что лучше всего было бы провести атаку по центрам принятия решений.

«Если наше политическое и военное руководство примет такое решение, это принесет только пользу», — указал Кукушкин, добавив, что применение «Орешника» будет выглядеть адекватно и станет ответным ударом за налет на любой из городов России.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что цели российских дронов и ракет на Украине известны военному командованию. Он допустил, что при провокациях на 9 Мая в ответ могут быть использованы «Орешник» и «Буревестник».

