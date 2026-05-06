Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 6 мая 2026Россия

В Совфеде отреагировали на резкий жест Армении в адрес Белоруссии

Джабаров: Резкими жестами в адрес Белоруссии Армения копирует путь Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Резкие жесты в адрес России и Белоруссии показывают, что Армения копирует путь Украины. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сравнил Белоруссию с губернией из-за ее отношений с Россией. В ответ в Минске подчеркнули, что республика является суверенным государством и самостоятельно определяет формат работы с союзниками.

Реагируя на заявление Симоняна, Джабаров выразил мнение, что власти Армении решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. «В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», — сказал сенатор.

Он также назвал прошедший в Ереване саммит с участием лидеров европейских стран, включая президента Украины Владимира Зеленского, попыткой повлиять на волю армянских избирателей в преддверии выборов в парламент, намеченных на июнь.

5 мая стало известно, что МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Дипломату объявили решительный протест в связи с недружественными действиями Еревана и вручили соответствующую ноту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пригрозили прогнать дроны над Красной площадью с одной целью. Что задумал Киев?

    В Новой Москве на одном из прудов заметили подозрительную белую пену

    106-летняя позолотчица королевской семьи раскрыла секрет долголетия

    Макрон и Пашинян нарушили табу делового этикета

    Россиянин оказался шпионом и участником штурмового террористического батальона ВСУ

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    В войне против Ирана увидели новые возможности для Китая

    Россиян предупредили об опасности храпа

    В Японском аналоге «Бастиона» увидели угрозу для России

    Банк России вернется к закупке валюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok