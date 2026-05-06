Джабаров: Резкими жестами в адрес Белоруссии Армения копирует путь Украины

Резкие жесты в адрес России и Белоруссии показывают, что Армения копирует путь Украины. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сравнил Белоруссию с губернией из-за ее отношений с Россией. В ответ в Минске подчеркнули, что республика является суверенным государством и самостоятельно определяет формат работы с союзниками.

Реагируя на заявление Симоняна, Джабаров выразил мнение, что власти Армении решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. «В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», — сказал сенатор.

Он также назвал прошедший в Ереване саммит с участием лидеров европейских стран, включая президента Украины Владимира Зеленского, попыткой повлиять на волю армянских избирателей в преддверии выборов в парламент, намеченных на июнь.

5 мая стало известно, что МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Дипломату объявили решительный протест в связи с недружественными действиями Еревана и вручили соответствующую ноту.

