13:37, 6 мая 2026

Жители российского села оказались в тюрьме за расклейку листовок

УФСБ: Двух новосибирцев осудили на 13 и 16 лет колонии за госизмену и терроризм
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум местным жителям за госизмену и пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Молодых людей осудили на 13 и 16 лет лишения свободы, первые три года они проведут в тюрьме, а остальное время в исправительной колонии строгого режима.

В январе 2025 года задержали двоих жителей села Криводановка за проведение пропагандистских акций по заданию запрещенной на территории России украинской террористической организации «Легион "Свобода России"». Они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити с пропагандой террористической деятельности «Легиона», его атрибутикой и ссылками на его информационные ресурсы. Также селяне вели переписку с представителями террористической организации, отправляли им отчеты о проделанной работе с целью получения одобрения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое ученых получили по 12,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене.

