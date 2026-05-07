Силовые структуры
10:03, 7 мая 2026

Арест звездного адвоката связали с делом победителя шоу «Танцы со звездами»

Адвоката Карабанова обвинили в обмане победителя шоу «Танцы со звездами»
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Уголовное дело звездного адвоката Александра Карабанова, задержанного после получения двух миллионов рублей, связано с победителем шоу «Танцы со звездами» Алексеем Леденевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, адвокат пообещал разрешить проблему с уголовным делом по факту хищения продукции АО «Концерн Калашников». Карабанов апеллировал к своим связям в правоохранительных органах и попросил за решение вопроса семь миллионов рублей, два из которых, по его словам, предназначались должностным лицам в качестве аванса.

26 ноября 2024 года Карабанов получил два миллиона рублей в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в городе Москве. При этом фактически адвокат не собирался передавать эти деньги, ими он решил распорядиться по собственному усмотрению.

7 мая стало известно о задержании адвоката, в разные годы представлявшего в судах интересы таких известных людей, как полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, предприниматели Умар Джабраилов и Сергей Полонский. Он также представлял интересы семьи певицы и актрисы Жанны Фриске.

