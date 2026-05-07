13:48, 7 мая 2026Авто

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом денег

Депутат Селезнев предупредил о мошеннической схеме с возвратом утильсбора
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российских автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники обзванивают граждан и предлагают помочь с возвратом утилизационного сбора. Об этом «Российской газете» рассказал депутат Государственной Думы Валерий Селезнев.

По словам парламентария, мошенники требуют за якобы возвращение утильсбора 10–15 тысяч рублей. Свои обещания для реалистичности преступники объясняют лазейками через Евразийский экономический союз. Селезнев подчеркнул, что ничего подобного в реальности не существует. Схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта. «Не отдавайте деньги жуликам. Все, что связано с утильсбором, делается только через таможню и налоговую», — подчеркнул народный избранник. Главная цель подобных звонков — получить деньги от доверчивых людей.

Парламентарий напомнил: продажа старой машины и покупка новой не дают права вернуть утильсбор. По закону возврат возможен лишь в одном случае — если автомобиль вывезен за пределы РФ навсегда. «Все остальные истории — выдумки перекупов», — объяснил Селезнев.

В дилерских центрах также есть риски, связанные с утильсбором. Депутат порекомендовал при покупке автомобиля проверять электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и наличие в нем отметки об уплате утильсбора или официального основания для освобождения от него. Если машина ввезена из-за рубежа, а ее документы оформлены не полностью, есть риск столкнуться с доначислением сбора и проблемами при регистрации.

Утилизационный сбор платится один раз при первом оформлении автомобиля. При дальнейшей перепродаже его повторно не взимают, предупредил Селезнев. Увидев в договоре купли-продажи упоминание про «повторный утильсбор», нужно обращаться в прокуратуру.

Ранее российским автомобилистам рекомендовали иметь при себе бумажную копию полиса ОСАГО. Она может потребоваться в случае проблем со связью при проверке документов инспектором ГАИ.

