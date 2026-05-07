17:48, 7 мая 2026

Боец ВСУ Борода: Самым тяжелым испытанием стал выход на позицию на 122 дня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) 56-й отдельной мотопехотной бригады с позывным Борода рассказал о самом сложном испытании на фронте. Его историю передает украинское издание «ТСН».

«Самым тяжелым испытанием стал выход на позицию в Донбассе, который должен был длиться неделю, а затянулся на 122 дня. Более четырех месяцев бойцы жили без телефона, интернета и книг. Через три месяца [российские военные] обнаружили позицию и начали "жестко долбить" дронами», — поделился Борода.

Ранее стало известно о прорыве Вооруженных сил (ВС) России к центру ключевого для фронта города. Речь шла о Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также сообщалось о начале финального сражения за Донбасс. Отмечалось, что российские подразделения вплотную подошли к населенному пункту Пискуновка в 15 километрах от Славянска.

