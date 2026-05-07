Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 7 мая 2026Россия

Более 100 человек эвакуировали из-за ЧП на шахте в Кузбассе

МЧС: 110 человек эвакуировали из-за задымления на шахте «Алардинская» в Кузбассе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

110 человек были эвакуированы в связи с инцидентом на кузбасской шахте «Алардинская». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По данным ведомства, внутри остаются 16 человек для поддержания жизнеобеспечения в шахте. Добычу угля пришлось временно приостановить. Пострадавших и погибших нет.

Стало известно, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Горняков выводили по запасным выходам. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы: Следственный комитет (СК) и прокуратура инициировали проверки.

Утром 7 мая появилась информация о задымлении на «Алардинской». Ситуацию держат на контроле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Популярный российский рэпер купил элитную квартиру в Петербурге

    Грузовой корабль Tianzhou-9 вернулся на Землю

    Рэперша Карди Би вышла в свет в прозрачном платье

    Россиянка описала жизнь в Израиле словами «оказалась дороже, чем ожидалось»

    Власти Литвы пригрозили гражданам последствиями за празднование Дня Победы

    Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель

    Стало известно об особом отношении главкома ВСУ к участникам вторжения в Курскую область

    Пойманный полицейскими россиянин заговорил на придуманном языке

    Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok