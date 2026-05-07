Более 100 человек эвакуировали из-за ЧП на шахте в Кузбассе

110 человек были эвакуированы в связи с инцидентом на кузбасской шахте «Алардинская». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По данным ведомства, внутри остаются 16 человек для поддержания жизнеобеспечения в шахте. Добычу угля пришлось временно приостановить. Пострадавших и погибших нет.

Стало известно, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Горняков выводили по запасным выходам. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы: Следственный комитет (СК) и прокуратура инициировали проверки.

Утром 7 мая появилась информация о задымлении на «Алардинской». Ситуацию держат на контроле.