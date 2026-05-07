05:38, 7 мая 2026Россия

Эвакуация началась на одной из шахт Кузбасса

МЧС: На угольной шахте в Кузбассе зафиксировали превышение уровня угарного газа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

На угольном предприятии в Кузбассе произошло происшествие, сотрудников эвакуируют. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отмечается, что на место выдвинулись несколько отделений горноспасателей. «Люди из шахты выводятся», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел на шахте «Алардинская». Причиной вывода горняков с шахты стало превышение уровня угарного газа. На данный момент на поверхность из шахты по запасным выходам вывели 83 человека из 132, никто не пострадал. Ситуация находится на контроле, рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в мае две шахты в Кузбассе оказались подтоплены из-за резкого подъема в реке Иня и перелива воды через заградительный вал в районе поселка Байкаим. Вода попала в шахты через старые выработки. Работников подтопленных шахт вывели на поверхность. О пострадавших не сообщалось.

