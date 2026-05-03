Работников подтопленных шахт в Кузбассе вывели на поверхность, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе шахты им. С. М. Кирова.

Речь идет о шахтах «Комсомолец» и другой шахты имени Кирова. Горняков эвакуировали 1 мая, под землей оставались двое сотрудников «Комсомольца», обеспечивавших жизнедеятельность неработающего предприятия.

Шахты были подтоплены из-за резкого подъема в реке Иня и перелива воды через заградительный вал в районе поселка Байкаим. Вода попала в шахты через старые выработки.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий, задействовано 45 единиц техники, в том числе от МЧС, ситуация находится на контроле.

Ранее в Красносулинском районе Ростовской области на шахте три человека пострадали во время взрывных работ.