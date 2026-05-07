15:10, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Буддийский монах дал совет любителям гаджетов на майские праздники

Глава ЦДУБ призвал отложить гаджеты и больше общаться с семьей на праздниках
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ), геше Йонтен (Сергей Киришов) призвал любителей гаджетов уделить больше внимания общению с семьями на майских праздниках. Своим мнением он поделился с RTVI.

«Мы считаем, (…) было бы хорошо людям немножечко отвлечься от гаджетов и подумать о других вещах», — подчеркнул глава буддистов.

Монах заметил, что в праздничные дни людям стоит больше общаться со своими близкими, особенно со старшим поколением. Также геше Йонтен призвал не бояться говорить «со своими стариками» или с друзьями «о духовных вещах». По его мнению, это послужит духовному обогащению.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде на майские праздники. По прогнозам синоптиков, в эти дни в Москве будет около 17 градусов тепла.

