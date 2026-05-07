00:31, 7 мая 2026

Член Конгресса США увидела «вещи внеземного происхождения» на секретном объекте

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей США от штата Флорида Анна Паулина Луна пообещала провести пресс-конференцию по поводу инопланетян. Об этом сообщает NewsNation.

В интервью подкасту Pod Force One Луна заявила, что лично увидела в хранилище секретной информации некие данные о загадочных объектах неизвестного происхождения. «Я видела в помещении для работы с секретной информацией доказательства, которые заставляют думать, что есть нечто, что мы объяснить не можем. Я видела вещи внеземного происхождения, их точно сделали не люди, — заявила член Конгресса. — Это мое личное мнение. Когда информация будет рассекречена, я устрою пресс-конференцию и покажу, что видела».

При этом Луна уточнила, что инопланетян не видела, но необъяснимые объекты действительно существуют. Как пишет NewsNation, политик возглавляет рабочую группу, которая с сентября 2025 года добивается раскрытия секретной информации об НЛО и других аномалиях.

Ранее Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об инопланетянах. Она отметила, что американское военное ведомство было обязано до 14 апреля обнародовать 46 видеозаписей с НЛО, но не сделало этого.

