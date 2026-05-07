02:52, 7 мая 2026Россия

Дмитриев посоветовал Lufthansa дозаправлять свои самолеты в России

Марина Совина
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa дозаправлять свои самолеты в России. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Он отметил, что такое может произойти из-за того, что самолеты компании будут вынуждены делать промежуточные остановки. «В конечном итоге ей также может потребоваться покупать российские продукты питания во время промежуточных остановок, поскольку ЕС охватил продовольственный кризис», — добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Lufthansa запланировала дополнительные расходы на топливо в 2026 году в размере 1,7 миллиарда евро. Европа сталкивается с дефицитом авиационного топлива из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке обеспечивают около 75 процентов европейского авиационного топлива.

