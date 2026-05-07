ЕК отказалась от полного снятия заморозки средств для Венгрии

10:06, 7 мая 2026

ЕК отказалась разблокировать Венгрии кредиты из фонда ЕС после выборов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не готова разморозить Венгрии все ранее заблокированные средства, несмотря на предстоящую смену власти в стране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания Брюссель ведет переговоры с командой будущего премьера Петера Мадьяра о выделении 10,4 миллиардов евро из Фонда восстановления. Однако ЕК согласна обсуждать только грантовую часть в 6,5 миллиарда евро, выступая против кредитов на 3,9 миллиарда евро.

В Еврокомиссии считают, что у Венгрии осталось слишком мало времени для проведения реформ — программа завершается 31 августа. Команда Мадьяра настаивает на полной разблокировке, так как частичное соглашение может быть воспринято как недостаточный результат после обещаний «перезагрузки» отношений с Евросоюзом.

Ранее Европейский союз оценил политику лидера победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра и пошлет ему сигнал о поддержке. По словам лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера, ЕС «должен будет оказать доверие этому новому правительству» Венгрии. Он добавил, что Мадьяр «добьется результатов не потому, что этого требует Европа, а потому, что этого требовали венгерские граждане».

