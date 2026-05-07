ЕК отказалась от полного снятия заморозки средств для Венгрии

ЕК отказалась разблокировать Венгрии кредиты из фонда ЕС после выборов

Еврокомиссия (ЕК) не готова разморозить Венгрии все ранее заблокированные средства, несмотря на предстоящую смену власти в стране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания Брюссель ведет переговоры с командой будущего премьера Петера Мадьяра о выделении 10,4 миллиардов евро из Фонда восстановления. Однако ЕК согласна обсуждать только грантовую часть в 6,5 миллиарда евро, выступая против кредитов на 3,9 миллиарда евро.

В Еврокомиссии считают, что у Венгрии осталось слишком мало времени для проведения реформ — программа завершается 31 августа. Команда Мадьяра настаивает на полной разблокировке, так как частичное соглашение может быть воспринято как недостаточный результат после обещаний «перезагрузки» отношений с Евросоюзом.

Ранее Европейский союз оценил политику лидера победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра и пошлет ему сигнал о поддержке. По словам лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера, ЕС «должен будет оказать доверие этому новому правительству» Венгрии. Он добавил, что Мадьяр «добьется результатов не потому, что этого требует Европа, а потому, что этого требовали венгерские граждане».