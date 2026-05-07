15:16, 7 мая 2026

Генерал со словами «Киев будет гореть сутки» назвал приоритетные цели для удара по Украине

Попов: Киев будет гореть сутки, если попытается сорвать празднование Дня Победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов назвал приоритетные цели для удара по Украине в случае провокаций на 9 мая. В беседе с aif.ru он заявил, что если Вооруженные силы республики (ВСУ) попытаются сорвать празднование Дня Победы, «Киеву достанется так, что он будет гореть потом ясным пламенем сутки».

«Цели однозначные. Скорее всего, это будет администрация президента Украины. Это будет ГУР. Это будут службы безопасности и полиция, в том числе Национальная гвардия, командные пункты и штабы, и обязательно Генеральный штаб», — сказал Попов.

По его мнению, все украинские военизированные структуры специального назначения будут атакованы одновременно.

Ранее в Министерстве обороны России предупредили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая.

