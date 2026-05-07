Грандиозный open-air объявил вторую волну артистов

VK Fest: К лайнапу в Татарстане присоединились FEDUK и Клава Кока

Масштабный ежегодный музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest объявил вторую волну артистов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Фестивальный тур грандиозного open-air начнется в Казани 7 июня у Центра семьи «Казан». К лайнапу в Татарстане присоединятся FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока.

В Санкт-Петербурге VK Fest пройдет 4 и 5 июля в Парке 300-летия. Выступления будут проходить на трех сценах. На Синей споют МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков. Для зрителей Белой сцены хиты исполнят Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС, тима ищет свет, Полка, Словетский и Moreart. На Фиолетовой выступят Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People, osiwoy и SKY RAE.

В Москве фестиваль состоится на территории ВДНХ 18 и 19 июля. Там выступят Ева Польна, IOWA, группа PIZZA, OG Buda, BLIZKEY, JONY Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, тима ищет свет, Moreart, Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

В начале апреля были объявлены площадки проведения VK Fest 2026.