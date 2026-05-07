17:36, 7 мая 2026

Китайский автопром решил завоевать новый рынок

Carscoops: Geely, Chery и BYD начали активно осваивать авторынок Канады
Марина Аверкина

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Несколько крупных автопроизводителей из Китая решили завоевать новый рынок сбыта. Geely, Chery и BYD начали активнее продвигаться в Канаде, пишет Carscoops.

Главным катализатором стало торговое соглашение, подписанное несколько месяцев назад, которое снизило тарифы на импорт 49 тысяч электромобилей из Китая с 100 процентов до 6,1. Квота распределяется в порядке живой очереди. В первые шесть месяцев доступно лишь 24 500 разрешений, поэтому компаниям приходится торопиться.

Апрельский отчет BYD говорит о планах открыть в Канаде 20 торговых точек до конца 2026 года. Компания намерена сотрудничать с местными партнерами. Кроме того, автогигант рассматривает возможность строительства собственного завода в стране или покупку предприятия у известного бренда.

Chery привезла в Торонто два электрокроссовера Jaecoo E5. Пока машины находятся в стране временно. Их появление в Канаде произошло сразу после того, как Chery организовала визит почти 20 представителей местных дилеров на Пекинский автосалон, где те смогли познакомиться с китайским рынком.

Бренд Zeekr из группы Geely начал формировать канадскую команду. В конце апреля компания разместила семь вакансий в Торонто. Требуются специалисты по продажам, юриспруденции, маркетингу, послепродажному обслуживанию, разработке продуктов и развитию сети. Кроме того, Geely ищет главу отдела развития сети Zeekr, который займется оценкой бизнес-планов дилеров.

Ранее стало известно, что кредитное подразделение автоконцерна Toyota направило в суд исковое заявление к одному из американских дилеров. Причиной стала выявленная в ходе плановой проверки недостача в автосалоне в Коннектикуте.

