Любителям открывать окна в квартирах напомнили об опасности

Хозяевам кошек напомнили об опасности открытых окон, особенно в режиме проветривания. О том, как уберечь питомца от падения и травм, рассказали специалисты Госветслужбы Ленобласти в Telegram-канале.

Откинутые створки в режиме проветривания могут стать смертельной ловушкой для питомца, а обычная москитная сетка создает только иллюзию безопасности: кошки легко выбивают их весом тела и раздирают когтями.

Хозяевам посоветовали никогда не оставлять окна открытыми в режиме проветривания без наблюдения. Следует установить прочные антикошки-сетки и не полагаться на обычные москитные. Окна следует зафиксировать ограничителями, чтобы кошка не могла их открыть. Стоит помнить и о защите балкона.

Если кошка все же выпала, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Травмы внутренних органов очень коварны и могут не проявляться, предупредили специалисты.

