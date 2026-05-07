Мерц заявил об «эпохальном переломе» в Германии

Мерц: Германия сталкивается с эпохальным переломом из-за проблем в стране

Германия переживает «глубокий эпохальный перелом» на фоне серьезных перемен в мире и структурных проблем внутри страны. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, ФРГ каждую неделю сталкивается с новыми вызовами и кризисами, которые влияют на жизнь внутри страны, бросают ей вызов и демонстрируют необходимость изменений.

«Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение. Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это», — сказал он.

В связи с этим Мерц пообещал ускорить процесс реформ в Германии, призвав немцев проявить терпение по отношению к действиям правительства.

Ранее стало известно, что 74 процента жителей Германии не одобряют политику Мерца.