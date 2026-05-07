Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 7 мая 2026Экономика

Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

WAPT-TV: Мощный торнадо в штате Миссисипи разрушил сотни домов и срубил деревья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: StormChasingVideo / Youtube

Мощный торнадо обрушился на США — вихрем снесло сотни домов и срубило множество деревьев. Об этом сообщает телеканал WAPT-TV.

Сильнее всего пострадал штат Миссисипи, особенно — небольшое сообщество Бого-Читто в округе Линкольн, где торнадо раскидал в разные стороны мобильные дома в трейлерном парке. Некоторые люди получили травмы — в основном речь о ранах и ушибах. Также пострадали линии электропередач — в связи с этим в части домов пропали тепло и свет.

В национальной метеослужбе рассказали, что опасный торнадо уже сместился из восточной части округа Линкольн в сторону округа Лоренс. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз сообщил о нескольких торнадо в центральной и западной частях штата.

Ранее мощный торнадо разгромил город Энид в американском штате Оклахома. В связи с этим в регионе объявили режим чрезвычайного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Забивший пятимесячную дочь за плач в Подмосковье мигрант попал на видео

    Одна из крупнейших нефтяных компаний решила разделиться

    Грудь как у балерины стала трендом среди звезд

    В России допустили удар «Орешником» по Киеву

    Послу Армении в России заявили о неприемлемости предоставления Зеленскому «трибуны»

    Франция после Дурова взялась за Маска

    Су-57 испытают с «Изделием 177»

    Названы разрушающие позвоночник позы для сна

    Дальневосточная таможня сообщила о росте числа ввезенных иномарок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok