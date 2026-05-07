Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

WAPT-TV: Мощный торнадо в штате Миссисипи разрушил сотни домов и срубил деревья

Мощный торнадо обрушился на США — вихрем снесло сотни домов и срубило множество деревьев. Об этом сообщает телеканал WAPT-TV.

Сильнее всего пострадал штат Миссисипи, особенно — небольшое сообщество Бого-Читто в округе Линкольн, где торнадо раскидал в разные стороны мобильные дома в трейлерном парке. Некоторые люди получили травмы — в основном речь о ранах и ушибах. Также пострадали линии электропередач — в связи с этим в части домов пропали тепло и свет.

В национальной метеослужбе рассказали, что опасный торнадо уже сместился из восточной части округа Линкольн в сторону округа Лоренс. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз сообщил о нескольких торнадо в центральной и западной частях штата.

Ранее мощный торнадо разгромил город Энид в американском штате Оклахома. В связи с этим в регионе объявили режим чрезвычайного положения.