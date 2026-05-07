23:10, 6 мая 2026

На Украине силовики пришли за действующим сотрудником СБУ

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Действующего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению во взятке за бронь. Детали раскрывает издание «Страна.ua».

Как уточняется, украинский спецслужбист и его сообщник-бизнесмен организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Стоимость данных услуг составляла 8,5 тысячи долларов США с одного человека.

Мужчин оформляли в качестве работников только формально. Фактически они не выполняли трудовые обязанности и не находились на рабочем месте. Преступную схему раскрыли, когда один из потенциальных клиентов обратился в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

Сотрудника СБУ задержали 6 мая во время получения 34 тысяч долларов США.

Ранее киевлянка рассказала, что размер взятки за освобождение от мобилизации в украинской столице составил 20 тысяч долларов (около 1,55 миллиона рублей). По словам женщины, ее коллеги уже не раз давали взятку сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата), чтобы освободить своих мужей.

