На Украине силовики пришли за действующим сотрудником СБУ

Украинские силовики задержали за взятку действующего сотрудника СБУ

Действующего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению во взятке за бронь. Детали раскрывает издание «Страна.ua».

Как уточняется, украинский спецслужбист и его сообщник-бизнесмен организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Стоимость данных услуг составляла 8,5 тысячи долларов США с одного человека.

Мужчин оформляли в качестве работников только формально. Фактически они не выполняли трудовые обязанности и не находились на рабочем месте. Преступную схему раскрыли, когда один из потенциальных клиентов обратился в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

Сотрудника СБУ задержали 6 мая во время получения 34 тысяч долларов США.

Ранее киевлянка рассказала, что размер взятки за освобождение от мобилизации в украинской столице составил 20 тысяч долларов (около 1,55 миллиона рублей). По словам женщины, ее коллеги уже не раз давали взятку сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата), чтобы освободить своих мужей.