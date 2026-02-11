Размер взятки за освобождение от ТЦК в Киеве превысил 1,5 миллиона рублей

РИА Новости: За год размер взятки за освобождение от ТЦК в Киеве вырос вдвое

В Киеве, чтобы освободиться от мобилизации, придется заплатить сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) 20 тысяч долларов (около 1,55 миллиона рублей). Об этом в беседе с РИА Новости рассказала местная жительница.

По словам женщины, ее коллеги уже не раз давали взятку сотрудникам ТЦК, чтобы освободить своих мужей. «Сейчас уже просят 20 [тысяч долларов]. Это с тем учетом, что [в случае] если тебя словили и взяли деньги, то мужчина из дома больше не выходит», — поделилась она.

При этом год назад сумма взятки была вдвое меньше — жительница Киева поделилась, что одна из ее коллег в прошлом году заплатила 9 тысяч долларов, чтобы спасти своего мужа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал мобилизацию на Украине открытой охотой на людей.