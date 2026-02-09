Реклама

20:03, 9 февраля 2026

Украинскую мобилизацию назвали «открытой охотой на людей»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Украинские силовики ведут открытую охоту на людей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские силовики ведут открытую охоту на людей под видом мобилизации в армию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

По его словам, на Украине забирают мужчин на фронт прямо с улиц на глазах у жен и детей.

«Принудительный призыв в армию на Украине проводится при содействии и с одобрения Брюсселя», — также подчеркнул венгерский дипломат.

Ранее издание InfoBRICS написало, что Украина намеренно мобилизует венгров Закарпатья, считая этническое меньшинство «нежелательным элементом» внутри страны.

