Украинские силовики ведут открытую охоту на людей под видом мобилизации в армию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.
По его словам, на Украине забирают мужчин на фронт прямо с улиц на глазах у жен и детей.
«Принудительный призыв в армию на Украине проводится при содействии и с одобрения Брюсселя», — также подчеркнул венгерский дипломат.
Ранее издание InfoBRICS написало, что Украина намеренно мобилизует венгров Закарпатья, считая этническое меньшинство «нежелательным элементом» внутри страны.