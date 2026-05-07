Назван простой способ сэкономить на электричестве

Высокогорский: Умные розетки помогут сэкономить на электричестве

Жители многоквартирных домов могут сэкономить на электричестве от 200 до 800 рублей в месяц с помощью умных розеток. Об этом россиянам рассказал эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, сбережение происходит за счет устранения скрытого потребления и автоматизации режимов работы приборов. «Умная розетка сама по себе не снижает потребление прибора. Она работает как инструмент управления: отключает питание тогда, когда устройство не должно работать», — пояснил Высокогорский.

Он подчеркнул, что телевизоры, зарядки и другие приборы потребляют 50-150 ватт круглосуточно в выключенном, но не обесточенном режиме. Умная розетка позволяет полностью обесточить технику по расписанию или вручную. Качественная розетка обойдется в 1-2,5 тысячи рублей и окупится за 5-10 месяцев. В особенности выгодно перейти на умные розетки при наличии домашнего кинотеатра, игровых консолей, старой техники или бойлеров, которые долго находятся в режиме ожидания.

Ранее россиянам посоветовали заменить классические лампы накаливания на светодиодные, чтобы платить меньше за электричество.