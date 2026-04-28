Экономика
19:08, 28 апреля 2026

Названы простые способы сэкономить на электричестве

Александра Качан (Редактор)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Просто и эффективно сэкономить на электричестве поможет замена классических ламп накаливания на светодиодные. Об этом рассказал зарегистрированный на «Профи.ру» специалист по установке систем «умного дома» Данил Пугачев, пишет Hi-Tech Mail.

По словам эксперта, светодиодные лампы потребляют в 8-10 раз меньше энергии и при этом светят так же ярко как классические. С качественным монтажом такое оборудование окупится за 1,5-2 года, а при использовании светорегуляторов для плавного переключения яркости освещения срок окупаемости составит менее одного года.

Пугачев добавил, что больше всего энергии потребляют обогреватели, варочные панели, духовки, стиральные машины и кондиционеры. Расходы поможет снизить система «умного дома».

Ранее в России назвали способ снизить платеж за ЖКУ. По словам юриста Евгении Юнисовой, на стоимость услуг негативно отражается износ коммунальных объектов.

