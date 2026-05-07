Полянский: ЕС для кредита Киеву может потребовать выдворить украинцев из Европы

Европейцы могут потребовать от Киева снижение призывного возраста для предоставления многомиллиардного кредита. Возможные условия назвал журналистам РИА Новости постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Я всегда в своих выступлениях говорю: очевидно, что украинцы не хотят воевать. Это видно совершенно четко. Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах», — отметил Полянский.

По его словам, требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому могут включать снижение мобилизационного возраста, а также вопрос о выдворении украинцев из Европы, на что ранее уже намекали немецкие чиновники. Кроме того, под угрозу мобилизации могут попасть женщины. По многим данным, данные пункты лежат в основе выделения подобных займов.

«То есть это уже принесение Украины и всех украинцев в жертву. Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать — для него главное удержать власть», — считает постпред. Как подчеркнул он, все остальные в Европе лишь создают видимость поддержки Зеленского, что он якобы выражает волю страны, однако это совсем не так.

Эпизодические личные контакты с «осевшими в Австрии украинцами» демонстрируют, что на самом деле обстановка складывается иначе. По его замечанию, они совсем не смотрят на ситуацию в духе «русские плохие — украинцы хорошие», и они не самого высокого мнения о Зеленском.

Впрочем, уже сложившаяся картина мира для европейцев комфортна, и они не хотят ее менять, указал Полянский. «Им комфортнее считать, что история началась в 2022 году и что нами движет исключительно желание стереть украинскую идентичность с территории Украины. И именно эту извращенную и ничем не обоснованную версию они пытаются продать своей общественности», — подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует присоединиться к кредиту ЕС для Украины. До этого появлялась информация, что выделенного займа в размере 90 миллиардов евро для Украины может не хватить, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.