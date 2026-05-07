18:36, 7 мая 2026Россия

Названы три возможные цели налета БПЛА на Москву перед 9 Мая

Никита Абрамов

Военный корреспондент Александр Коц назвал три вероятные цели налетов Вооруженных сил Украины на Москву перед 9 Мая. Пост появился в его Telegram-канале.

«Налеты БПЛА ( беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») последних дней могут быть разведкой боем. Противник "прощупывает" возможности оборонительных рубежей Москвы, проверяет время реакции расчетов ЗРК (зенитных ракетных комплексов — прим. «Ленты.ру»), ищет мертвые зоны в радиолокационном поле. Чтобы в будущем нанести удар десятками, а то и сотнями дронов одновременно», — написал он.

Второй возможной целью налетов Коц назвал попытку Киева вынудить Вооруженные силы России стянуть силы под Москву, чтобы потом ударить в другом месте. Третьей причиной попыток ударов военкор счел пиар.

«А 9 мая ничего и не произойдет. Шоумен Зеленский заявит, что решил пожалеть Москву и, так и быть, разрешил ей провести парад без происшествий. Все ради пиара», — заключил он.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о десятках дронов, которые сбивали на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков беспилотников начали работу экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

