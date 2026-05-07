Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 7 мая 2026Россия

Собянин сообщил о новых попытках ВСУ атаковать Москву

Мэр Собянин: На подлете к Москве удалось уничтожить еще пять беспилотников
Майя Назарова

Фото: РИА Новости

На подлете к Москве удалось уничтожить еще пять беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что новые попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву удалось предотвратить средствам противовоздушной обороны. К настоящему моменту число ликвидированных дронов на пути к российской столице достигло 48.

Собянин отметил, что на месте падения обломков беспилотников начали работу экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что возможными местами запуска дронов стали три области Украины. По мнению эксперта, для атаки на Московскую и Тверскую области, а именно города Ржев, украинские БПЛА летели с Черниговской, Сумской или Харьковской областей. По данным Дандыкина, до упомянутых российских регионов оттуда недалеко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч автомобилей

    Стало известно о смерти нескольких десятков детей в России с начала СВО

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok