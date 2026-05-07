Собянин сообщил о новых попытках ВСУ атаковать Москву

Мэр Собянин: На подлете к Москве удалось уничтожить еще пять беспилотников

На подлете к Москве удалось уничтожить еще пять беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что новые попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву удалось предотвратить средствам противовоздушной обороны. К настоящему моменту число ликвидированных дронов на пути к российской столице достигло 48.

Собянин отметил, что на месте падения обломков беспилотников начали работу экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что возможными местами запуска дронов стали три области Украины. По мнению эксперта, для атаки на Московскую и Тверскую области, а именно города Ржев, украинские БПЛА летели с Черниговской, Сумской или Харьковской областей. По данным Дандыкина, до упомянутых российских регионов оттуда недалеко.