Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 7 мая 2026Россия

Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на пятиэтажку в Тверской области

Глава Тверской области Королев показал последствия атаки дронов ВСУ на Ржев
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Королев / Max

В сети появились кадры последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ржев. Фотографии пятиэтажки, которая получила повреждения, опубликовал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в «Макс».

На кадрах видно, что в атакованном украинскими беспилотниками доме выбило стекла из окон. Рядом со зданием лежат оконные рамы, которые снесло ударной волной. На месте происшествия работают специалисты.

Фото: Виталий Королев / Max

ВСУ атаковали Тверскую область в ночь на 7 мая. Королев сообщал, что повреждения получили три жилых дома, спасатели эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. В результате атаки никто не пострадал.

В ночь с 6 на 7 мая во время объявленного Владимиром Зеленским режимом тишины ВСУ совершили один из самых мощных налетов — системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 347 украинских дронов над Россией. Беспилотники атаковали 21 регион страны, в том числе республики Адыгею, Крым и Калмыкию, а также Тамбовскую, Тверскую, Смоленскую, Новгородскую области и Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok