Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на пятиэтажку в Тверской области

Глава Тверской области Королев показал последствия атаки дронов ВСУ на Ржев

В сети появились кадры последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ржев. Фотографии пятиэтажки, которая получила повреждения, опубликовал глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в «Макс».

На кадрах видно, что в атакованном украинскими беспилотниками доме выбило стекла из окон. Рядом со зданием лежат оконные рамы, которые снесло ударной волной. На месте происшествия работают специалисты.

Фото: Виталий Королев / Max

ВСУ атаковали Тверскую область в ночь на 7 мая. Королев сообщал, что повреждения получили три жилых дома, спасатели эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. В результате атаки никто не пострадал.

В ночь с 6 на 7 мая во время объявленного Владимиром Зеленским режимом тишины ВСУ совершили один из самых мощных налетов — системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 347 украинских дронов над Россией. Беспилотники атаковали 21 регион страны, в том числе республики Адыгею, Крым и Калмыкию, а также Тамбовскую, Тверскую, Смоленскую, Новгородскую области и Московский регион.