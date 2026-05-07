Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 7 мая 2026Бывший СССР

Парламент постсоветской республики не захотел работать на русском языке

Парламент Молдавии отказывается от работы на русском языке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Парламент Молдавии принял в первом чтении проект кодекса, который запрещает переводить документы, выступать и дискутировать на русском языке в высшем законодательном органе. Об этом передает РИА Новости.

«Рабочим языком парламента является румынский язык. Нормативные акты парламента составляются и принимаются на румынском языке с их переводом на другие языки в случае необходимости», — указано в сообщении.

Отмечается, что новый кодекс разработан правящей партией «Действие и солидарность». Проект был принят в первом чтении голосами 52 депутатов, а оппозиция покинула зал заседаний до начала голосования.

Ранее оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выпустила заявление, в котором обвинила президента Молдавии Майю Санду в госизмене из-за ее слов о евроинтеграции страны через Румынию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Москвичам рассказали об отключении горячей воды

    На Украине описали вайб приехавшего европейского короля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok