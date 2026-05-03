В Молдавии назвали слова Санду о евроинтеграции госизменой

Оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за слов о евроинтеграции через Румынию

Оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выпустила заявление, в котором обвинила президента Молдавии Майю Санду в госизмене из-за ее слов о евроинтеграции страны через Румынию. Соответствующий пост появился на странице фракции в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В партии напомнили, что Санду при вступлении в должность принесла присягу защищать независимость и суверенитет Молдавии. При этом недавно она в одном из интервью допустила ликвидацию собственного государства, говорится в сообщении.

«Это преподносится как кратчайший путь евроинтеграции. Уничтожение страны — это не евроинтеграция, а измена», — добавили в партии. Так в «Гражданском конгрессе» прокомментировали слова Санду о том, что если Молдавия присоединится к Румынии, то быстрее окажется в Евросоюзе.

