В России отреагировали на поставки Кишиневом дронов для ВСУ

Депутат Журавлев: Кишинев может стать целью для ВС РФ из-за поставок дронов ВСУ

Сейчас в Европейском союзе (ЕС) сложно найти страну, которая не снабжает Украину военной техникой, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Так в беседе с «Лентой.ру» парламентарий отреагировал на сообщение о том, что Молдавия начала осуществлять поставки дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Журавлев допустил, что с поставок дронов Кишинев может перейти к производству оружия для украинской армии.

«Если учитывать нацеленность Молдавии на приказы из Брюсселя, можно предполагать, что там рано или поздно тоже будут что-либо производить. Скорее всего, отверточную сборку или печать деталей для дронов, на большее молдавские умельцы не способны. В ЕС решили замарать Кишинев в участии в антироссийской войне», — заявил депутат.

Журавлев предупредил, что после такого решения молдавские заводы станут законной целью для ударов российского командования.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишинев осуществляет поставки дронов ВСУ, несмотря на нейтральный статус. При этом отмечается, что в отличие, например, от Туркменистана нейтралитет Кишинева не имеет международного подтверждения.