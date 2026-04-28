15:07, 28 апреля 2026

В России отреагировали на поставки Кишиневом дронов для ВСУ

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сейчас в Европейском союзе (ЕС) сложно найти страну, которая не снабжает Украину военной техникой, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Так в беседе с «Лентой.ру» парламентарий отреагировал на сообщение о том, что Молдавия начала осуществлять поставки дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Журавлев допустил, что с поставок дронов Кишинев может перейти к производству оружия для украинской армии.

«Если учитывать нацеленность Молдавии на приказы из Брюсселя, можно предполагать, что там рано или поздно тоже будут что-либо производить. Скорее всего, отверточную сборку или печать деталей для дронов, на большее молдавские умельцы не способны. В ЕС решили замарать Кишинев в участии в антироссийской войне», — заявил депутат.

Журавлев предупредил, что после такого решения молдавские заводы станут законной целью для ударов российского командования.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишинев осуществляет поставки дронов ВСУ, несмотря на нейтральный статус. При этом отмечается, что в отличие, например, от Туркменистана нейтралитет Кишинева не имеет международного подтверждения.

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Все новости
