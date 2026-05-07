13:52, 7 мая 2026Экономика

Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

Песков: Вопрос о компенсациях из-за отключений интернета не стоит в повестке дня
Вячеслав Агапов
СюжетОтключение интернета в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вопрос о возможных мерах поддержки бизнеса или компенсациях ущерба, вызванного отключениями интернета, не стоит на повестке дня. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

На брифинге представитель Кремля ответил, что решения об отключениях связи предпринимались в соответствии с законом в интересах безопасности граждан.

«В настоящий момент меры поддержки не рассматриваются. Меры принимаются необходимые, в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом», — ответил Песков на вопрос, рассматривают ли власти меры поддержки бизнеса в связи с понесенными потерями из-за отключения интернета в Москве 5 мая.

Как заявил пресс-секретарь, ранее президент обратил внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.

Минцифры РФ предупредило, что в Москве в День Победы 9 мая мобильный интернет будет ограничен. «Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к "белому списку" сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены», — пояснили в ведомстве и напомнили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать в обычном режиме.

