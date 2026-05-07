09:23, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Москвичей предупредили об ограничениях интернета на 9 Мая

Минцифры: В День Победы доступ к мобильному интернету в Москве будет ограничен
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В Москве в День Победы 9 мая мобильный интернет будет ограничен. Об этом Минцифры России сообщило в MAX.

«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к "белому списку" сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены», — говорится в сообщении.

При этом жителей столицы предупредили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что 7-8 мая мобильный интернет в Москве будет работать в штатном режиме. Однако введение ограничений возможно в случае угроз безопасности, передали в ведомстве.

    Москвичей предупредили об ограничениях интернета на 9 Мая

