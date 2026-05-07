В Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить интернет в Москве 7-8 мая

Планов по ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая нет. Об этом в своем канале в MAX сообщило Минцифры России.
В министерстве заявили, что мобильный интернет и связь в столице остаются доступны. «Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая», — говорится в публикации.
Однако при возникновении непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, предупредили в Минцифры.
Ранее о возможных ограничениях мобильного интернета в столице предупредил оператор Т2. Уточнялось, что такая мера может быть введена в целях безопасности. Аналогичное предупреждение выпустил «Билайн». В компании заявили, что в Москве в период с 5 по 9 мая возможны временные ограничения мобильного интернета и СМС.
Перед этим президент России Владимир Путин высказался о перебоях в работе интернета. Глава государства отметил, что они бывают связаны с оперативной работой по предотвращению террористических актов.