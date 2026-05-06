Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета

Мобильный оператор Т2 предупредил абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
«В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета», — говорится в сообщении, которое получил журналист агентства. В компании уточнили, что возможные ограничения связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.
Предупреждение о вероятных проблемах с работой мобильного интернета также разослал «Ростелеком». «Ограничения продлятся до 9 мая включительно», — указали в компании.
4 мая о возможных ограничениях в работе мобильного интернета сообщил «Билайн». Отмечалось, что ограничения могут вводиться в период с 5 по 9 мая с целью обеспечения безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о перебоях в работе интернета. Глава государства отметил, что они бывают связаны с оперативной работой по предотвращению террористических актов.