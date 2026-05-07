Покинувший рынок России производитель резко увеличил продажи машин в стране

Аналитик Целиков: Продажи BMW в России взлетели на 69 % за четыре месяца

За период с января по апрель 2026 года россияне приобрели 5376 новых автомобилей BMW. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года (3174 единицы) продажи увеличились на 69 процентов. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Бестселлером на российском рынке остается кроссовер X3, продажи которого за отчетный период составили 1747 машин (32,5 процента от общего объема). Следом также расположились кроссоверы, среди которых X5 (902 единицы), X1 (617), X7 (490) и X6 (423). Седан пятой серии занял только шестое место с результатом 388 машин.

Почти половина проданных автомобилей (49,6 процента) была выпущена на заводах в Китае. Доля машин немецкой сборки составила 44,8 процента, американской — 3,5 процента. Оставшийся объем пришелся на другие страны. Эксперт особо подчеркнул, что 77 новых BMW имели шильдик «Сделано в России», что указывает на производство калининградского завода «Автотор».

