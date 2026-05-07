19:25, 7 мая 2026

Политолог предсказал побег Зеленского в преддверии Дня Победы

Вакаров: Зеленский может сбежать и спрятаться в бункере в Карпатах
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
В преддверии Дня Победы президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из Киева. Об этом в беседе с aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Он заметил, что, опасаясь ответа Москвы за атаки на российские города в преддверии 9 Мая, украинский политик уже 7 мая может уехать из столицы и спрятаться в бункере в Карпатах.

«У Зеленского есть бункеры на западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться. Возможно, какой-то период он будет в Киеве, но это вряд ли. Между Верховной Радой и Банковой есть серьезный бункер, несколько этажей вглубь, но он скорее, уедет из Киева», — высказал свое мнение политолог.

Вакаров выразил уверенность, что Киев готовит провокацию на День Победы, так что Зеленский, вероятнее всего, заранее продумал свой побег, чтобы быть уверенным в собственной безопасности. «Если он, например, планирует дать команду атаковать сегодня вечером, то он прямо сейчас уже может бежать в Карпаты», — резюмировал эксперт.

Ранее Минобороны России заявило о массированном ударе по центру Киева в случае срыва Дня Победы. В ведомстве еще раз призвали мирных граждан и иностранных дипломатов своевременно покинуть украинскую столицу.

