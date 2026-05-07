Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 7 мая 2026Мир

Посольство России обвинило МИД Канады в дезинформации о ситуации вокруг Украины

Посольство РФ: МИД Канады вводит граждан в заблуждение о ситуации вокруг Украины
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Посольство России в Оттаве обвинило Министерство иностранных дел (МИД) Канады в осознанной дезинформации граждан о ситуации вокруг Украины. Заявление опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

Посольство РФ отметило, что только с 1 мая текущего года Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили более 2600 ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по десяткам российских регионов, «убивая мирных жителей, нанося ущерб жилым районам, причиняя вред окружающей среде».

«Трудно поверить, что Министерство иностранных дел Канады не знает об этом, или что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») и его клика лгут. Поэтому единственный вывод, который можно сделать, заключается в том, что те, кто подготовил заявление министра Ананда, занимаются намеренной дезинформацией канадской общественности», — добавили в посольстве.

Ранее глава МИД Канады в социальной сети Х утверждала, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с угрозой в адрес ЕС

    Стала известна судьба российского капитана задержанного в Швеции танкера

    ВС Ирана обстреляли силы США за атаку их танкера

    Посольство России обвинило МИД Канады в дезинформации о ситуации вокруг Украины

    Россиян предупредили о серьезной вспышке на Солнце

    Анисина назвала Джигурду заложником своего имиджа

    Премьер Словакии передаст послание от Зеленского во время визита в Москву 9 мая

    Жуков обратился к SHAMAN после исполнения им его песни

    Определен фаворит в «Эль Класико»

    На Украине раскрыли положение Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok