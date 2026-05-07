Посольство РФ: МИД Канады вводит граждан в заблуждение о ситуации вокруг Украины

Посольство России в Оттаве обвинило Министерство иностранных дел (МИД) Канады в осознанной дезинформации граждан о ситуации вокруг Украины. Заявление опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

Посольство РФ отметило, что только с 1 мая текущего года Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили более 2600 ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по десяткам российских регионов, «убивая мирных жителей, нанося ущерб жилым районам, причиняя вред окружающей среде».

«Трудно поверить, что Министерство иностранных дел Канады не знает об этом, или что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») и его клика лгут. Поэтому единственный вывод, который можно сделать, заключается в том, что те, кто подготовил заявление министра Ананда, занимаются намеренной дезинформацией канадской общественности», — добавили в посольстве.

Ранее глава МИД Канады в социальной сети Х утверждала, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта на Украине.