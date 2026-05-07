Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 7 мая 2026Россия

Появились подробности атаки на дом в российском городе в 2000 километрах от Украины

Mash: Стекла вылетели на шести этажах дома в Перми, куда врезался дрон ВСУ
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Baza

Стекла вылетели на шести этажах дома в Перми, куда врезался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности атаки на российский город в 2000 километрах от границы появились в Telegram-канале Mash.

Издание узнало, что что в четырехподъездном 17-этажном доме от удара беспилотника частично разрушена кирпичная кладка и выбиты окна с 11 по 17 этаж.

Всех жильцов многоэтажки на Новосибирской улице в Перми эвакуировали. На месте прилета работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Об атаке на дом в Перми стало известно 7 мая. До этого власти Прикамья объявили угрозу беспилотной атаки. В регионе временно прекратил работу аэропорт Большое Савино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok