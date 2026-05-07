Появились подробности атаки на дом в российском городе в 2000 километрах от Украины

Mash: Стекла вылетели на шести этажах дома в Перми, куда врезался дрон ВСУ

Стекла вылетели на шести этажах дома в Перми, куда врезался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности атаки на российский город в 2000 километрах от границы появились в Telegram-канале Mash.

Издание узнало, что что в четырехподъездном 17-этажном доме от удара беспилотника частично разрушена кирпичная кладка и выбиты окна с 11 по 17 этаж.

Всех жильцов многоэтажки на Новосибирской улице в Перми эвакуировали. На месте прилета работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Об атаке на дом в Перми стало известно 7 мая. До этого власти Прикамья объявили угрозу беспилотной атаки. В регионе временно прекратил работу аэропорт Большое Савино.