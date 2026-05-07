Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 7 мая 2026Россия

В удаленных на тысячи километров от Украины регионах России объявили угрозу атаки БПЛА

В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях объявили угрозу атаки БПЛА
Майя Назарова

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В удаленных на тысячи километров от Украины российских регионах объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Предупреждения для жителей разместили губернаторы и представители управлений МЧС.

Так, глава Свердловской области Денис Паслер призвал жителей сохранять спокойствие. Он также пояснил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

В Прикамье о возможных атаках заявили в 9:40 в управлении МЧС. В регионе временно закрыли прием и отправку самолетов из аэропорта Большое Савино, отметили в пресс-службе Росавиации.

В Челябинской области с утра четверга действует режим опасности БПЛА. Власти призвали граждан не фотографировать и снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в регионе могут возникнуть перебои с интернетом.

Минобороны России сообщило о 347 сбитых украинских дронах над 21 регионом в ночь на 7 мая. Налетам подверглись Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Европейский банк продаст часть своего российского бизнеса

    Госсекретарь США перешел на гангста-рэп

    Россиянин оказался в СИЗО за переданный аккаунт в соцсети

    Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для МОГ

    В сети обсудили фигуру дочери Дмитрия Маликова в мини-шортах

    Готовность Украины принять шокирующие условия ради европейского кредита оценили

    Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

    На территории нефтебазы в Латвии разбился беспилотник

    Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok