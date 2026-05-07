В удаленных на тысячи километров от Украины регионах России объявили угрозу атаки БПЛА

В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях объявили угрозу атаки БПЛА

В удаленных на тысячи километров от Украины российских регионах объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Предупреждения для жителей разместили губернаторы и представители управлений МЧС.

Так, глава Свердловской области Денис Паслер призвал жителей сохранять спокойствие. Он также пояснил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

В Прикамье о возможных атаках заявили в 9:40 в управлении МЧС. В регионе временно закрыли прием и отправку самолетов из аэропорта Большое Савино, отметили в пресс-службе Росавиации.

В Челябинской области с утра четверга действует режим опасности БПЛА. Власти призвали граждан не фотографировать и снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в регионе могут возникнуть перебои с интернетом.

Минобороны России сообщило о 347 сбитых украинских дронах над 21 регионом в ночь на 7 мая. Налетам подверглись Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.