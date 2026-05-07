Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

Mash: Беспилотник ВСУ ударил в крышу жилого дома в Перми

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил в расположенный в двух тысячах километров от Украины жилой дом в Перми. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, учеников ближайших школ в российском городе эвакуировали в подвалы.

Как пишет Mash, прилет произошел в доме по улице Новосибирской. В нескольких квартирах вылетели окна. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в Пермском крае объявили угрозу атаки беспилотников. В Прикамье временно закрыли прием и отправку самолетов из аэропорта Большое Савино, отметили в пресс-службе Росавиации.

Минобороны России сообщало о более 300 сбитых украинских дронов над 21 регионом в ночь на 7 мая. Налетам тогда подверглись Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.