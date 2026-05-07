Россия
13:56, 7 мая 2026Россия

Появились подробности попытки атаки ВСУ на Россию через страну НАТО

Минобороны: В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили два F-16
Майя Назарова
СюжетРоссия и НАТО:
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили два истребителя F-16. Такие подробности о попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что около 4 утра по московскому времени отметки пяти из шести обнаруженных дронов пропали у Резекне на востоке страны НАТО, шестой БПЛА сбит юго-восточнее Пскова.

Впоследствии экспертиза обломков идентифицировала атаковавшую из воздушного пространства Латвии цель как дальнобойный беспилотник типа «Лютый» производства Украины.

Ранее российское оборонное ведомство обвинило ВСУ в попытке атаковать Санкт-Петербург через Латвию. Предположительно, удар планировали нанести по гражданской инфраструктуре Северной столицы России.

